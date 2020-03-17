Россиянка рассказала о возвращении на родину из Италии на фоне ситуации с коронавирусом

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Уроженка Ульяновска рассказала о возвращении из Италии в Россию на фоне ситуации с коронавирусом.
Россиянка рассказала о возвращении на родину из Италии на фоне ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«Мне повезло, мой рейс из Неаполя сохранили, а вот пассажирам, которые должны были вылетать из Рима, пришлось ехать через полстраны в Неаполь. Из Рима вылетов не было», — заявила Анжелика в беседе с mosaica.ru.

По словам уроженки Ульяновска, она смогла вылететь из Италии, поскольку является гражданкой России, а её супруг не может покинуть страну, потому что имеет на время обучения вид на жительство.

Как отметила россиянка, в самолёте пассажирам раздали анкеты и памятки.

«Мы указали свои данные, в том числе место фактического проживания и регистрации, и написали, будем ли мы выезжать за пределы региона в ближайшие 15 дней», — сообщила она.

При вылете из аэропорта Неаполя пассажирам измерили температуру. В Москве их попросили оставаться на своих местах для проверки. В аэропорту они получили дополнительные инструкции.

«После прохождения таможни мы повторно заполнили анкеты, которые в дальнейшем остались у нас. Нам вновь измерили температуру. Пассажиров без температуры пропускали дальше, к столу с врачом, сверяли анкету с паспортом и с посадочным талоном, предупреждали о том, что в случае недомогания необходимо срочно обратиться по указанному в памятке телефону, выдавали медицинскую маску, и мы проходили к зоне выдачи багажа», — рассказала россиянка.

В настоящее время она находится на 14-дневном карантине.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.

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