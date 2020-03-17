В Челябинской области заявили о формировании двухмесячного запаса продовольствия

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков заявил, что в регионе будет сформирован двухмесячный запас продовольствия в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU.

«В области создан штаб по контролю над ситуацией на продовольственном рынке, в торговых сетях и по поставщикам продуктов. Собственно говоря, в области такой запас уже имеется. Регион избыточен по производству собственной продукции. Но мы всё проверим, проведём мониторинг, сверим сроки годности продуктов», — пояснил Сушков.

Отмечается, что в настоящий момент в челябинских магазинах нет повышенного спроса на продукты первой необходимости.

Ранее пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на продовольственном рынке страны.