В Тюменской области вынесли приговор по делу об убийстве младенца

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Заводоуковский районный суд вынес приговор 23-летней Виктории Айметдиновой, обвиняемой в похищении и убийстве пятимесячного младенца.
В Тюменской области вынесли приговор по делу об убийстве младенца
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Тюменской области.

Подсудимую направят в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Как сообщалось, девушка поссорилась со своим молодым человеком и пришла к его родителям забирать вещи, а те попросили её присмотреть за пятимесячным ребёнком во время их отсутствия.

Когда они вернулись, ни девушки, ни младенца не было дома. На следующий день было обнаружено тело ребёнка и была задержана подозреваемая.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Айметдинову невменяемой.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело об убийстве трёх человек, в том числе ребёнка.

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