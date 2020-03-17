В Тюменской области вынесли приговор по делу об убийстве младенца
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Тюменской области.
Подсудимую направят в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.
Как сообщалось, девушка поссорилась со своим молодым человеком и пришла к его родителям забирать вещи, а те попросили её присмотреть за пятимесячным ребёнком во время их отсутствия.
Когда они вернулись, ни девушки, ни младенца не было дома. На следующий день было обнаружено тело ребёнка и была задержана подозреваемая.
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