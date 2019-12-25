Обвиняемая в убийстве младенца под Тюменью признана невменяемой

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Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемой 23-летнюю Викторию Айметдинову, обвиняемую в убийстве пятимесячного брата своего молодого человека в городе Заводоуковске Тюменской области в сентябре 2019 года.
Обвиняемая в убийстве младенца под Тюменью признана невменяемой
  • РИА Новости

Как сообщили в региональном главке Следственного комитета России, в ходе предварительного следствия в отношении неё была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, результаты которой показали, что «она страдает психическим расстройством «параноидной шизофренией, отсутствие ремиссии, синдромом зависимости от алкоголя начальной стадии».

«Поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой», — говорится в заявлении.

В связи с тем, что задержанная представляет «особую социальную опасность для себя и окружающих», принято решение о её принудительном лечении.

Уголовное дело расследовалось по двум статьям — похищение заведомо несовершеннолетнего и убийство малолетнего, сопряжённое с похищением.

Инцидент произошёл 24 сентября. URA.RU передавало, что девушка поссорилась со своим молодым человеком и, когда пришла к его родителям забирать вещи, те попросили её присмотреть за пятимесячным ребёнком во время их отсутствия.

Когда они вернулись, ни девушки, ни младенца не было дома. На следующий день было обнаружено тело ребёнка и задержана подозреваемая.

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