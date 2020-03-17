В Кировской области рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса

Губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл заседание штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает progorod43.

С 17 марта в регионе ограничили проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. Школьники вышли на каникулы до 26 марта. С родителями будут проводить информационную работу, чтобы дети не посещали места массового скопления людей.

Вузы, техникумы и колледжи перешли на дистанционное обучение.

Из резервного фонда областного правительства региональному Минздраву выделят почти 2,7 млн рублей на предотвращение распространения коронавируса.

Также стало известно, что в Татарстане некоторые учителя стали проводить уроки с помощью YouTube. Об этом сообщает «Реальное время».

«Есть такие решения, когда учитель создаёт YouTube-канал, делает стрим, ученики дома смотрят урок. В комментариях оставляют вопросы. Учителя свою работу выполняют, процесс образования не останавливается», — заявил глава регионального Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин.

Ранее сообщалось, что краснодарские вузы начали вводить дистанционное обучение для студентов из-за ситуации с коронавирусом.