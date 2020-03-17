В Приморье отменили крупные культурные и спортивные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом

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В Приморском крае отменили или перенесли крупные культурные и спортивные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.
В Приморье отменили крупные культурные и спортивные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

В частности, отменены Тихоокеанская международная туристская выставка PITE, ряд мероприятий международного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» и Фестиваль корейской культуры.

Перенесены региональные отборочные этапы конкурса «Студенческая весна», отборочные этапы юниор-лиги КВН, межмуниципальные слёты молодёжного актива.

Также стало известно, что в музыкальных школах и школах искусств в Кирове объявлены каникулы — с 17 до 28 марта. Об этом информирует progorod43 со ссылкой на городское управление культуры.

В учреждениях дополнительного образования отменены все массовые мероприятия, в том числе фестивали, конкурсы и выставки.

Ранее сообщалось, что краснодарские вузы начали вводить дистанционное обучение для студентов из-за ситуации с коронавирусом.

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