В Союзе потребителей оценили ситуацию с продовольствием в России

Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил, что перебоев со снабжением на фоне возможного ухудшения ситуации с коронавирусом возникнуть не должно.

«Я не предвижу, что остановится производство пищевых продуктов. Почти все они промышленного производства, это фасованные товары — за исключением тех продуктов, где мы сильно зависим от зарубежных поставок», — отметил он в беседе с НСН, добавив, что не обладает точной информацией о товарных запасах.

Глава Союза потребителей также выразил уверенность, что ситуация с продовольствием не вызывает опасений, если не произойдёт что-то чрезвычайное с коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на продовольственном рынке страны.