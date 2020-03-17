Экипажи кораблей ЧФ провели учения в Средиземном море

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Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения в Средиземном море.
Экипажи кораблей ЧФ провели учения в Средиземном море
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Согласно сценарию учений, дежурный противодиверсионный катер «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, не реагировавшую на запросы.

«Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок» и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов», — рассказали в ЧФ.

Цель блокировали в акватории бухты. Условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что авиация ЧФ проверила возможности системы ПВО Крыма.

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