Авиация ЧФ проверила возможности системы ПВО Крыма

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Экипажи самолётов и вертолётов Черноморского флота в рамках проведения проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны проверили возможности системы ПВО Крымского полуострова.
Авиация ЧФ проверила возможности системы ПВО Крыма
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе проверки авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что всего в проверке было задействовано шесть самолётов и четыре вертолёта, а также комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на Черноморском флоте стартовал лагерный сбор военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии.

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