Пациентов с тяжёлой пневмонией в Петербурге проверят на коронавирус

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Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обязало городские больницы проверять на коронавирусную инфекцию COVID-19 всех пациентов с тяжёлой внебольничной пневмонией.
Пациентов с тяжёлой пневмонией в Петербурге проверят на коронавирус
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом говорится в распоряжении главы ведомства Наталии Башкетовой, главного государственного санитарного врача Петербурга, на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Организовать лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжёлым клиническим течением внебольничной пневмонии, а также 100%-ное исследование патологического материала во всех случаях смерти от внебольничной пневмонии или подозрения на внебольничную пневмонию», — говорится в постановлении.

Также медучреждениям предписано в приоритетном порядке оказывать помощь на дому «лихорадящим больным с респираторными симптомами», в первую очередь людям старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на базе поликлиник открыли пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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