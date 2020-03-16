В Петербурге открыли пункты бесплатной проверки на коронавирус

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В Санкт-Петербурге на базе поликлиник открыли пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Петербурге открыли пункты бесплатной проверки на коронавирус
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на комитет здравоохранения Петербурга.

Отмечается, что все обратившиеся смогут бесплатно сдать мазок из носоглотки для проверки на коронавирус.

В том числе пункты работают во всех поликлиниках в Адмиралтейском, Василеостровском, Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.

Также проверку можно пройти в некоторых поликлиниках в Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском районах, в Кронштадте и на Петроградской стороне.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют выписать первых двух пациентов, которые вылечились после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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