В Петербурге открыли пункты бесплатной проверки на коронавирус
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- РИА Новости
Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на комитет здравоохранения Петербурга.
Отмечается, что все обратившиеся смогут бесплатно сдать мазок из носоглотки для проверки на коронавирус.
В том числе пункты работают во всех поликлиниках в Адмиралтейском, Василеостровском, Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.
Также проверку можно пройти в некоторых поликлиниках в Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском районах, в Кронштадте и на Петроградской стороне.
Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют выписать первых двух пациентов, которые вылечились после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.