В Петербурге открыли пункты бесплатной проверки на коронавирус

В Санкт-Петербурге на базе поликлиник открыли пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на комитет здравоохранения Петербурга.

Отмечается, что все обратившиеся смогут бесплатно сдать мазок из носоглотки для проверки на коронавирус.

В том числе пункты работают во всех поликлиниках в Адмиралтейском, Василеостровском, Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.

Также проверку можно пройти в некоторых поликлиниках в Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском районах, в Кронштадте и на Петроградской стороне.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют выписать первых двух пациентов, которые вылечились после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.