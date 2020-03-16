В Петербурге выпишут двух выздоровевших после COVID-19

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В Санкт-Петербурге 16 марта планируют выписать первых двух пациентов, которые вылечились после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Петербурге выпишут двух выздоровевших после COVID-19
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Сегодня планируют выписать двоих», — заявил представитель штаба.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, один из пациентов — это студент из Италии. Заболевание у него выявили в начале марта.

Всего в городе к настоящему времени зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что более 10% людей в России, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, уже выздоровели и выписаны.

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