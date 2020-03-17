В Ялте прокомментировали ситуацию со сбором и вывозом ТКО

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Глава администрации Ялты Иван Имгрунт поручил решить проблемы со сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов к началу курортного сезона.
В Ялте прокомментировали ситуацию со сбором и вывозом ТКО
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«В городе до сих пор недостаточно контейнеров для сбора ТКО, но до начала курортного сезона этот вопрос должен быть закрыт», — цитирует «Крыминформ» слова Имгрунта.

Кроме того, Имгрунт потребовал в кратчайшие сроки заключить договор на вывоз строительного мусора и веток с площадок ТКО, а также поручил активизировать работу по установке видеонаблюдения в местах, где регулярно ведётся несанкционированный выброс мусора.

По его словам, до начала сезона муниципалитету предстоит также решить проблему отсутствия контейнерных площадок для накопления отходов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн твёрдых коммунальных отходов.

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