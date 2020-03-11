В Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн ТКО

В Московской области направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн твёрдых коммунальных отходов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.

«На сегодняшний день на территории региона введены в эксплуатацию семь современных комплексов по переработке отходов, пять из них работают в полную мощность, на двух продолжаются пусконаладочные работы», — заявил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о новом порядке обращения с отходами.