В Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн ТКО

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В Московской области направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн твёрдых коммунальных отходов.
В Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн ТКО
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.

«На сегодняшний день на территории региона введены в эксплуатацию семь современных комплексов по переработке отходов, пять из них работают в полную мощность, на двух продолжаются пусконаладочные работы», — заявил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о новом порядке обращения с отходами.

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