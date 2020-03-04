В Челябинской области рассказали о новом порядке обращения с отходами

В Челябинской области вступил в силу первый в России региональный закон о раздельном сборе мусора, принятый по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на правительство области, первыми городами, где начнёт действовать новый порядок обращения с отходами, стали Копейск и Южноуральск.

В соответствии с законом, на площадках экспериментальных муниципалитетов установили два вида контейнеров — для неорганических и смешанных отходов.

«Благодаря экспериментальным площадкам можно будет определить систему логистики, затраты, механизмы стимулирования и прочие факторы для наиболее комфортного перехода всего региона на раздельный сбор мусора», — отметили в Минэкологии области.

Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты ППК РЭО назвали три наиболее распространённые проблемы с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).