В Челябинской области рассказали о новом порядке обращения с отходами

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В Челябинской области вступил в силу первый в России региональный закон о раздельном сборе мусора, принятый по инициативе губернатора Алексея Текслера.
В Челябинской области рассказали о новом порядке обращения с отходами
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на правительство области, первыми городами, где начнёт действовать новый порядок обращения с отходами, стали Копейск и Южноуральск.

В соответствии с законом, на площадках экспериментальных муниципалитетов установили два вида контейнеров — для неорганических и смешанных отходов.

«Благодаря экспериментальным площадкам можно будет определить систему логистики, затраты, механизмы стимулирования и прочие факторы для наиболее комфортного перехода всего региона на раздельный сбор мусора», — отметили в Минэкологии области.

Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты ППК РЭО назвали три наиболее распространённые проблемы с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

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