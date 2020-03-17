В мэрии Москвы рассказали о работе детсадов в связи с коронавирусом

Детские сады в Москве закрываться из-за коронавируса не будут, сохраняется свободное посещение, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах будут отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1—4-х классов», — заявила она.

Как сообщает Интерфакс, Ракова сказала, что по запросам родителей в 1—4-х классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек.

«Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться», — добавила она.

Ранее сообщалось, что школы Москвы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.