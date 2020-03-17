В Подмосковье запустили сайт о профилактике коронавируса

Министерство здравоохранения Московской области запустило портал о профилактике коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал «360», на сайте содержится вся необходимая информация о коронавирусе и мерах, которые принимают власти Подмосковья для недопущения распространения инфекции.

«Мы понимаем, как важно жителям Подмосковья оперативно получать достоверную информацию о коронавирусной инфекции. Для этого мы задействуем все возможные каналы информирования: СМИ, социальные сети, интернет-ресурсы», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что на новом сайте жители смогут получить ответы на все волнующие их вопросы.

13 марта Министерство здравоохранения России запустило на своём сайте раздел оперативного оповещения и публикации статистических данных по коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, ведомство разъяснило правила прохождения карантина.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.