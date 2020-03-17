В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения четырёхлетним ребёнком ожога от сухого льда на детском празднике в Москве.
В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда
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«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, 14 марта аниматор на детском празднике использовала сухой лёд и кипяток, в результате чего получил ожоги четырёхлетний мальчик. Ребёнок госпитализирован.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новые правила торговли сухим льдом.

В беседе с телеканалом «360» юрист компании по производству сухого льда «Полюс холода» Дмитрий Ерохин отметил, что сухой лёд часто используют в качестве источника холода для транспортировки некоторых продуктов.

В конце февраля три человека погибли и ещё четверо были госпитализированы в результате ЧП в одном из банных комплексов на юге Москвы. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, праздновавшая там день рождения компания из 18 человек «использовала химические элементы для создания визуальных эффектов». Участники вечеринки опрокинули в плавательный бассейн контейнер с сухим льдом, из-за чего выделилось много углекислого газа, образовавшего над водой густую белую дымку.

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