В Приморье прошли учения по борьбе с коронавирусом

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В Приморском крае, в Лесозаводске, были проведены учения по предупреждению и ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.
В Приморье прошли учения по борьбе с коронавирусом
  • © Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края

«В учениях были задействованы военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Военного восточного округа, сотрудники полиции, Роспотребнадзора, пожарные, врачи, железнодорожники», — заявили в правительстве Приморского края.

По легенде учений, пассажир междугороднего автобуса сообщил водителю о плохом самочувствии и симптомах коронавируса. В связи с этим спецбригада медиков доставила пациента в инфекционное отделение районной больницы. Затем была проведена дезинфекция багажа и салона автобуса.

Также подобные действия были отработаны в здании железнодорожного вокзала и в поезде.

В сообщении говорится, что случаев коронавируса в регионе к настоящему времени не зафиксировано.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения COVID-19.

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