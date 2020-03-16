В Рособрнадзоре оценили возможность переноса сроков ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал вероятность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Говорить о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена пока преждевременно. Сейчас сложно предугадать, как будет развиваться ситуация через два месяца. Однако Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом», — сказал он в интервью ФАН.

Музаев напомнил, что пока принято решение только относительно переноса досрочной сдачи ЕГЭ, предусмотренной для школьников, у которых запланирована серьёзная операция или спортивные соревнования, а также для выпускников прошлых лет.

По его словам, досрочный этап будет объединён с основным периодом сдачи экзаменов, который проходит с 25 мая по 29 июня.

«Проблем возникнуть с переносом не должно, поскольку сейчас многие спортивные соревнования отменяются, особенно детские и юношеские», — добавил Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил, что ведомство ожидает рекомендаций от Роспотребнадзора по организации безопасности мест сдачи ЕГЭ.

При этом в школы уже направлены рекомендации по дезинфекции помещений для экзаменов, обязательном проветривании, а также необходимости измерять температуру экзаменуемых при входе в здание.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что расписание проведения ЕГЭ будет изменено и будет перенесён срок досрочной сдачи экзамена из-за распространения COVID-19.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.