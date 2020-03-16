ОНФ откроет штабы для помощи пожилым гражданам на фоне ситуации с коронавирусом

Общероссийский народный фронт откроет со вторника, 17 марта, штабы для помощи пожилым гражданам на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Взгляд».

Штабы заработают в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, а также в Санкт-Петербурге.

По телефонам горячей линии пожилые граждане смогут оставить заявки на покупку продуктов и лекарств, покупку корма для домашних животных и мелкую помощь по дому.

Волонтёры возьмут на себя только те функции, которые не дублируют задачи региональных органов власти.

«В каждом регионе есть комплексные центры социальной помощи. Они работают, но сегодня в связи с огромной нагрузкой и им нужна помощь. Поэтому Общероссийский народный фронт предложил нашим активистам принять участие (сначала в первых регионах, а затем и по всей стране) в оказании помощи конкретным людям старшего возраста», — заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.