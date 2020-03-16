Адыгейские вузы переходят на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет переходят на дистанционное обучение со вторника, 17 марта, из-за ситуации с коронавирусом.
Адыгейские вузы переходят на дистанционное обучение
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Электронная информационно-образовательная среда университета позволяет проводить организацию образовательного процесса в онлайн-режиме без существенной потери качества обучения в вузе», — заявил ректор АГУ Дауд Мамий.

По его словам, самое важное — здоровье студентов, преподавателей и сотрудников.

Также стало известно, что в ИжГСХА ввели режим свободного посещения занятий и дистанционное обучение. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на начальника учебного отдела вуза Олега Котлячкова.

«В консультациях студентам никто не откажет. И занятие проведут, если студенты придут», — сказал он.

Ранее сообщалось, что кировские вузы переводят студентов на дистанционное обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить