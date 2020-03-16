Адыгейские вузы переходят на дистанционное обучение

Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет переходят на дистанционное обучение со вторника, 17 марта, из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Электронная информационно-образовательная среда университета позволяет проводить организацию образовательного процесса в онлайн-режиме без существенной потери качества обучения в вузе», — заявил ректор АГУ Дауд Мамий.

По его словам, самое важное — здоровье студентов, преподавателей и сотрудников.

Также стало известно, что в ИжГСХА ввели режим свободного посещения занятий и дистанционное обучение. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на начальника учебного отдела вуза Олега Котлячкова.

«В консультациях студентам никто не откажет. И занятие проведут, если студенты придут», — сказал он.

Ранее сообщалось, что кировские вузы переводят студентов на дистанционное обучение.