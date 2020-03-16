Эксперты заявили о росте интереса к удалённой работе в России

В России зафиксировали рост на 16% количества вакансий с возможностью удалённой работы, заявил категорийный менеджер центра «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, соискатели также оказались более заинтересованы в том, чтобы работать дистанционно. Число резюме с таким запросом выросло на 21%.

«В принципе, это оказываются те же сферы, что и так были лидерами по количеству возможностей работы вне офиса в 2019 году. Продажи (менеджеры по продажам, операторы кол-центров, службы поддержки), финансы, маркетинг и реклама, ИТ, дизайн», — уточнил Пучков.

Ранее опубликованные результаты исследования аналитического центра «Битрикс24» показали, что в России 42% работодателей готовы полностью перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу, если коронавирусная инфекция COVID-19 начнёт угрожать их бизнесу.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.