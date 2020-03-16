Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

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Российский лидер Владимир Путин наградил за заслуги при строительстве Крымского моста предпринимателя Аркадия Ротенберга, глава государства присвоил ему звание Героя Труда России.
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. В нём уточняется, что звание присвоено «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Помимо Ротенберга, звание Героя Труда получил Николай Зайков, монтажник одного из филиалов ПАО «Мостотрест».

Также ряд сотрудников «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других организаций, принимавших участие в строительстве моста, получили в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, ордена Почёта.

В конце декабря Аркадий Ротенберг рассказал о своём звонке Путину после установки железнодорожной арки Крымского моста.

По его словам, этап монтажа арочных пролётов стал одним из самых сложных в строительстве.

«Когда поздней ночью арка была уже поднята, я позвонил президенту и сказал: «Владимир Владимирович, мы это сделали!» И добавил, что этот трудовой подвиг могли сделать только русские люди», — сказал он. 

Весной 2019 года исполняющий тогда обязанности министра транспорта России Максим Соколов вручил ведомственные награды строителям Крымского моста.

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