Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

Российский лидер Владимир Путин наградил за заслуги при строительстве Крымского моста предпринимателя Аркадия Ротенберга, глава государства присвоил ему звание Героя Труда России.

Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. В нём уточняется, что звание присвоено «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Помимо Ротенберга, звание Героя Труда получил Николай Зайков, монтажник одного из филиалов ПАО «Мостотрест».

Также ряд сотрудников «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других организаций, принимавших участие в строительстве моста, получили в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, ордена Почёта.

В конце декабря Аркадий Ротенберг рассказал о своём звонке Путину после установки железнодорожной арки Крымского моста.

По его словам, этап монтажа арочных пролётов стал одним из самых сложных в строительстве.

«Когда поздней ночью арка была уже поднята, я позвонил президенту и сказал: «Владимир Владимирович, мы это сделали!» И добавил, что этот трудовой подвиг могли сделать только русские люди», — сказал он.

Весной 2019 года исполняющий тогда обязанности министра транспорта России Максим Соколов вручил ведомственные награды строителям Крымского моста.