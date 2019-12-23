Ротенберг рассказал о звонке Путину после монтажа арки Крымского моста

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Владелец компании «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг рассказал о своём звонке российскому лидеру Владимиру Путину после установки железнодорожной арки Крымского моста.
Ротенберг рассказал о звонке Путину после монтажа арки Крымского моста
  • © most.life

Ротенберг подчеркнул, что этап монтажа арочных пролётов был одним из самых сложных в строительстве: железнодорожную арку весом 6 тыс. тонн требовалось установить «с ювелирной точностью».

«Когда поздней ночью арка была уже поднята, я позвонил президенту и сказал: «Владимир Владимирович, мы это сделали!» И добавил, что этот трудовой подвиг могли сделать только русские люди», — цитирует его ТАСС.

Он рассказал, что условия, в которых работали строители, были очень тяжёлыми, в том числе из-за погоды.

«10 тыс. часов мы просто стояли, потому что не могли строить, ветер доходил до 25 м/с. Это очень сложно, и в этих условиях эти люди работали, поэтому это патриоты России, я считаю, это герои», — подчеркнул Ротенберг.

Ранее Путин назвал Крымский мост «красавцем».

23 декабря глава государства открыл движение по железнодорожной части моста, проехав по мосту в кабине машиниста в поезде из Керчи в Тамань.

Позднее с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Севастополь.

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