Эксперт оценил эффективность разных градусников

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Врач-кардиолог, доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антон Родионов оценил эффективность разных градусников.
Эксперт оценил эффективность разных градусников
  • Pixabay

«Ртутные термометры пора отправить на свалку истории. При повреждении из них выделяется токсичная ртуть», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, для домашнего измерения вполне годятся электронные градусники. Он пояснил, что погрешность не превышает 0,2—0,3 градуса.

По словам Родионова, тепловизоры менее точны, чем электронные термометры, но лучше годятся для быстрых массовых измерений.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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