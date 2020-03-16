В Родительском комитете оценили решение закрыть школы Москвы

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Кирилл Горшенин
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что все московские общеобразовательные и спортивные школы будут закрыты в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Родительском комитете оценили решение закрыть школы Москвы
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Школьники также вполне могут обучаться дистанционно. Конечно, здесь будет необходим родительский контроль. Одно дело, когда родители делают домашнее задание с детьми, совсем другое — контролировать прохождение дистанционного обучения. Это дополнительная нагрузка на родителей... но это хорошая проверка качества дистанционного образования», — заявила глава Национального родительского комитета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что все московские общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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