Нижегородские вузы стали переходить на дистанционное обучение

Нижегородские вузы начали переходить на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на официальных представителей университетов.

В частности, в центре информационной политики Мининского университета заявили, что соответствующий приказ вышел 16 марта.

ННГУ перейдёт на дистанционную форму обучения с 17 марта.

«Освоение образовательных программ будет проходить с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — уточнили в вузе.

Решение о дистанционном обучении принял и Нижегородский государственный лингвистический университет. На дистанционное обучение перейдут в НГТУ, ПИМУ и ННГАСУ.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что краснодарские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение.