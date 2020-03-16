Нижегородские вузы стали переходить на дистанционное обучение

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Нижегородские вузы начали переходить на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.
Нижегородские вузы стали переходить на дистанционное обучение
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на официальных представителей университетов.

В частности, в центре информационной политики Мининского университета заявили, что соответствующий приказ вышел 16 марта.

ННГУ перейдёт на дистанционную форму обучения с 17 марта.

«Освоение образовательных программ будет проходить с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — уточнили в вузе.

Решение о дистанционном обучении принял и Нижегородский государственный лингвистический университет. На дистанционное обучение перейдут в НГТУ, ПИМУ и ННГАСУ.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что краснодарские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение.

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