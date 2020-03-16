Прибывшим в Москву из Белоруссии нужно самоизолироваться на 14 дней

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что граждане, прибывающие в Москву из США, ЕС, Великобритании, Белоруссии, с Украины, а также из других стран Европы должны самоизолироваться на две недели.
Прибывшим в Москву из Белоруссии нужно самоизолироваться на 14 дней
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц», — написал Собянин на своём сайте.

Также Собянин запретил в Москве проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников. 

Кроме того, Собянин объявил, что все московские общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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