Прибывшим в Москву из Белоруссии нужно самоизолироваться на 14 дней
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- РИА Новости
«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц», — написал Собянин на своём сайте.
Также Собянин запретил в Москве проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников.
Кроме того, Собянин объявил, что все московские общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.