РФПИ инвестирует в производство тестов на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнёрами из Японии в апреле запустят пилотное тестирование на основе нового метода диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба РФПИ, тестирование начнётся в апреле в Москве и Московской области, полномасштабное планируется в мае.

Отмечается, что для осуществления экспресс-диагностики вируса потребуется до 30 минут. Тест-системы будут адаптированы для стационарных лабораторий и для портативных мини-лабораторий.

Сообщается, что РФПИ обсуждает с правительством оперативное внедрение нового поколения тестов в России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.