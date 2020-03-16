РФПИ инвестирует в производство тестов на коронавирус
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Как сообщает пресс-служба РФПИ, тестирование начнётся в апреле в Москве и Московской области, полномасштабное планируется в мае.
Отмечается, что для осуществления экспресс-диагностики вируса потребуется до 30 минут. Тест-системы будут адаптированы для стационарных лабораторий и для портативных мини-лабораторий.
Сообщается, что РФПИ обсуждает с правительством оперативное внедрение нового поколения тестов в России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.