В Ульяновске приведут в порядок более 40 военных памятников

В Ульяновске приведут в порядок 42 памятника, установленных в честь победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По оценке экспертов, все монументы находятся в удовлетворительном состоянии. Большинство из них до 1 мая будут вымыты и отремонтированы. Также запланировано облагораживание прилегающей территории.

Как рассказал и. о. заместителя главы города Андрей Павлов, должна быть разработана проектная документация для изготовления и установки в 2021 году памятников воинам Великой Отечественной в сёлах Баратаевка и Кротовка и в микрорайоне Мостовая.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заявили о старте работ по созданию мемориала защитникам Пашковской переправы.