В Краснодаре заявили о старте работ по созданию мемориала защитникам Пашковской переправы

В Краснодаре рассказали о подготовке фундамента для создания монумента защитникам Пашковской переправы.

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города, эскиз памятника разработал краснодарский скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин.

В центре композиции будет находиться стела с торчащей арматурой — символ оборвавшейся переправы.

Кроме того, на вершине возвышенности будет создана смотровая площадка, переходящая в мост.

К монументу будет вести пологая лестница и специальный подъёмник для маломобильных горожан.

Мемориал планируют открыть к 9 мая.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Курске установят памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны».