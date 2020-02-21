В Краснодаре заявили о старте работ по созданию мемориала защитникам Пашковской переправы

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В Краснодаре рассказали о подготовке фундамента для создания монумента защитникам Пашковской переправы.
В Краснодаре заявили о старте работ по созданию мемориала защитникам Пашковской переправы
  • © Пресс-службы администрации Краснодара

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города, эскиз памятника разработал краснодарский скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин.

В центре композиции будет находиться стела с торчащей арматурой — символ оборвавшейся переправы.

Кроме того, на вершине возвышенности будет создана смотровая площадка, переходящая в мост.

К монументу будет вести пологая лестница и специальный подъёмник для маломобильных горожан.

Мемориал планируют открыть к 9 мая.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Курске установят памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны».

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