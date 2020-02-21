В Краснодаре заявили о старте работ по созданию мемориала защитникам Пашковской переправы
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Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города, эскиз памятника разработал краснодарский скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин.
В центре композиции будет находиться стела с торчащей арматурой — символ оборвавшейся переправы.
Кроме того, на вершине возвышенности будет создана смотровая площадка, переходящая в мост.
К монументу будет вести пологая лестница и специальный подъёмник для маломобильных горожан.
Мемориал планируют открыть к 9 мая.
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