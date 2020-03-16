Греф перешёл на удалённую работу с самоизоляцией

Глава Сбербанка Герман Греф перешёл на удалённую работу в режиме самоизоляции после командировки в Европу.

«Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран... он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удалённом формате», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы банка.

Отмечается, что в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В феврале Греф заявлял, что длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.