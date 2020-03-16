Волгоградский госуниверситет вводит дистанционное обучение

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Волгоградский государственный университет вводит дистанционное обучение с 17 марта из-за ситуации с коронавирусом.
Волгоградский госуниверситет вводит дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Преподаватели и студенты перейдут исключительно на общение в электронной форме — через личные кабинеты на онлайн-портале ВолГУ, электронную почту и видеоконференции.

На дистанционное обучение с 16 марта перешёл и ВятГУ, передаёт kirov-portal.ru. В университете отменили все массовые мероприятия, а также командировки сотрудников.

Как рассказали в вузе, факультеты разрабатывают изменения в методические материалы, которые будут предусматривать удалённый формат работы.

Ранее сообщалось, что российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса.

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