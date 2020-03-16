Названы отличия тушёнки от тушёной говядины

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Специалисты Роскачества назвали отличия тушёнки от тушёной говядины.
Названы отличия тушёнки от тушёной говядины
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на сайт ведомства, тушёная говядина — это исключительно мясные консервы, а в составе тушёнки преобладают соевый белок и вода, а не мясо.

Отмечается, что, если в названии консервов упомянуто слово «тушёнка», то изготовлены они не по ГОСТу, а по ТУ или собственному стандарту.

«Непосвящённых потребителей, привыкших к употребляемому в обиходе слову «тушёнка» для обозначения ГОСТовских консервов, это вводит в заблуждение», — пояснили специалисты.

В Роскачестве подчеркнули, что в составе тушёной говядины, которая изготовлена по ГОСТу, массовая доля мяса и жира должна составлять минимум 58%. Допускается наличие свежего или сушёного репчатого лука, чёрного перца, лаврового листа и соли. 

Ранее заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с НСН прокомментировал результаты исследования Роскачества о тушёнке.

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