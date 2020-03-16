Роскомнадзор оценил решение суда в отношении Twitter

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Роскомнадзор прокомментировал решение суда об отклонении апелляционной жалобы компании Twitter, касающейся отмены штрафа в 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.
Роскомнадзор оценил решение суда в отношении Twitter
  • Reuters

«Мы удовлетворены решением суда апелляционной инстанции, который поддержал позицию Роскомнадзора и суда первой инстанции о наличии в действиях компании Twitter состава административного правонарушения», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

В Роскомнадзоре выразили надежду, что решение суда послужит дополнительным стимулом для компании Twitter для выполнения требований российского законодательства о персональных данных.

Ранее Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.

3 марта компания Twitter Inc. обжаловала решение суда Москвы о штрафе на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

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