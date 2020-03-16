Крымский федеральный университет заявил о переходе на дистанционное обучение

В Крымском федеральном университете с 16 марта введут режим дистанционного обучения в связи с распространением коронавируса.

«Мы переходим на дистанционное обучение. Такое решение было принято вчера поздно вечером. Мы рекомендуем всем учащимся оставаться дома», — цитирует РИА Новости Крым пресс-службу КФУ имени В.И. Вернадского.

В вузе отметили, что образовательный процесс продолжается в онлайн-режиме.

«Мы постараемся перевести все лекции на дистанционную форму обучения, за исключением занятий, связанных с выполнением лабораторного практикума. Мы составим расписание таким образом, чтобы занятия такого типа перенести на более поздние сроки», — пояснил заместитель проректора КФУ по учебной и методической деятельности Ибрагим Хабибуллин.

Отмечается, что ограничения вводятся после подписания министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым приказа, который рекомендует организовать обучение студентов вне места нахождения вузов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.