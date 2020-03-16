В Волгоградской области начались внеплановые проверки аптечных сетей из-за ситуации с масками

Короткая ссылка
Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области начало выездные внеплановые проверки крупнейших аптечных сетей из-за ситуации с медицинскими масками.
В Волгоградской области начались внеплановые проверки аптечных сетей из-за ситуации с масками
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

В ряде аптек сотрудникам управления рассказали, что подорожание масок связано с тем, что оптовые поставщики резко повысили отпускные цены. У оптовиков нет и достаточного количества товаров на складах.

В УФАС допускают, что могут иметь место признаки картельного сговора. Если факт нарушения подтвердится, то будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России ежедневно выпускается 1,5 млн медицинских масок в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в III квартале 2020 года.

Депутат Государственной думы Борис Менделевич прокомментировал в беседе с «ПолитЭкспертом» это сообщение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить