В Волгоградской области начались внеплановые проверки аптечных сетей из-за ситуации с масками
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Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.
В ряде аптек сотрудникам управления рассказали, что подорожание масок связано с тем, что оптовые поставщики резко повысили отпускные цены. У оптовиков нет и достаточного количества товаров на складах.
В УФАС допускают, что могут иметь место признаки картельного сговора. Если факт нарушения подтвердится, то будут приняты необходимые меры реагирования.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России ежедневно выпускается 1,5 млн медицинских масок в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в III квартале 2020 года.
Депутат Государственной думы Борис Менделевич прокомментировал в беседе с «ПолитЭкспертом» это сообщение.