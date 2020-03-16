В Волгоградской области начались внеплановые проверки аптечных сетей из-за ситуации с масками

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области начало выездные внеплановые проверки крупнейших аптечных сетей из-за ситуации с медицинскими масками.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

В ряде аптек сотрудникам управления рассказали, что подорожание масок связано с тем, что оптовые поставщики резко повысили отпускные цены. У оптовиков нет и достаточного количества товаров на складах.

В УФАС допускают, что могут иметь место признаки картельного сговора. Если факт нарушения подтвердится, то будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России ежедневно выпускается 1,5 млн медицинских масок в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в III квартале 2020 года.

Депутат Государственной думы Борис Менделевич прокомментировал в беседе с «ПолитЭкспертом» это сообщение.