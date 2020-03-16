В Волгоградской области вводят режим повышенной готовности

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В Волгоградской области вводят с понедельника, 16 марта, режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
В Волгоградской области вводят режим повышенной готовности
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В связи с принятым решением оперативному штабу, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления Волгоградской области перейти в круглосуточный режим работы до особого распоряжения. Графики дежурств представить в установленном порядке», — заявил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

Из постановления следует, что органы исполнительной власти на местах должны отменить массовые мероприятия или проводить их онлайн.

Также поручено усилить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием граждан, а также на объектах общественного транспорта.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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