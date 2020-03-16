В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции

В Кремле ознакомились с открытым письмом деятелей науки и культуры, выступивших против поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы видели это письмо. Есть и другие письма, огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента», — сказал он журналистам.

По его словам, существуют разные точки зрения, это вопрос в пропорции сторонников и противников изменений в основном законе.

При этом Песков подчеркнул, что администрация президента принимает во внимание различные позиции и с уважением к ним относится.

14 марта Совет Федерации утвердил решения всех 85 российских регионов об одобрении закона о поправке к Конституции.

В Конституционный суд поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке конституционности документа.