В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции

Короткая ссылка
В Кремле ознакомились с открытым письмом деятелей науки и культуры, выступивших против поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции
  • РИА Новости

«Безусловно, мы видели это письмо. Есть и другие письма, огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента», — сказал он журналистам.

По его словам, существуют разные точки зрения, это вопрос в пропорции сторонников и противников изменений в основном законе.

При этом Песков подчеркнул, что администрация президента принимает во внимание различные позиции и с уважением к ним относится.

14 марта Совет Федерации утвердил решения всех 85 российских регионов об одобрении закона о поправке к Конституции.

В Конституционный суд поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке конституционности документа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить