Вузы Курганской области переводят студентов на дистанционное обучение

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Вузы Курганской области стали переводить студентов на дистанционное обучение.
Вузы Курганской области переводят студентов на дистанционное обучение
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Курганский государственный университет переходит на обучение в электронной информационно-образовательной среде. Форматы и детали обучения будут определены в ближайшее время», — заявили в пресс-службе КГУ.

В пресс-службе Шадринского государственного педагогического университета рассказали, что студентов переведут на дистанционное обучение, и к этому уже всё готово. До особого распоряжения отменены все массовые мероприятия.

В Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России сообщили, что решение о переводе на дистанционное обучение будет принято на заседании, запланированном на 17 марта.

Также стало известно, что с 17 марта в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете вводят режим дистанционного обучения. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность перехода на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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