Первый канал из-за коронавируса будет снимать передачи без зрителей

Первый канал в связи с опасностью распространения коронавируса будет снимать все программы без участия зрителей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу канала.

«С сегодняшнего дня все программы Первого канала, на съёмках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия», — заявили в пресс-службе.

Телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что программа «60 минут» на телеканале «Россия 1» в понедельник, 16 марта, впервые выйдет в эфир без зрителей на фоне ситуации с коронавирусом.

«Только мы и проверенные эксперты. Интересные времена наступили», — написала Скабеева в Instagram.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.