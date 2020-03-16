Первый канал из-за коронавируса будет снимать передачи без зрителей
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу канала.
«С сегодняшнего дня все программы Первого канала, на съёмках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия», — заявили в пресс-службе.
Телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что программа «60 минут» на телеканале «Россия 1» в понедельник, 16 марта, впервые выйдет в эфир без зрителей на фоне ситуации с коронавирусом.
«Только мы и проверенные эксперты. Интересные времена наступили», — написала Скабеева в Instagram.
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