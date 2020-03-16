Эксперт прокомментировал рост интереса к онлайн-покупкам в России

Глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров прокомментировал тенденцию к росту онлайн-продаж на фоне распространения коронавируса.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что по итогам февраля больше всего выросли продажи продуктов питания.

«Коронавирус стал очередным толчком интереса к онлайн-покупкам продуктов питания, поскольку сейчас многие стараются избегать общественных мест», — пояснил он.

По словам Фёдорова, россияне традиционно остро реагируют на риск продуктового дефицита, при этом через интернет проще покупать большие объёмы.

Ранее почётный вице-президент РАЕН доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал необходимость тепловой обработки продуктов в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.