Эксперт прокомментировал рост интереса к онлайн-покупкам в России

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Глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров прокомментировал тенденцию к росту онлайн-продаж на фоне распространения коронавируса.
Эксперт прокомментировал рост интереса к онлайн-покупкам в России
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В беседе с газетой «Известия» он отметил, что по итогам февраля больше всего выросли продажи продуктов питания.

«Коронавирус стал очередным толчком интереса к онлайн-покупкам продуктов питания, поскольку сейчас многие стараются избегать общественных мест», — пояснил он.

По словам Фёдорова, россияне традиционно остро реагируют на риск продуктового дефицита, при этом через интернет проще покупать большие объёмы.

Ранее почётный вице-президент РАЕН доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал необходимость тепловой обработки продуктов в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.

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