Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

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Пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 сбежала из больницы в московской Коммунарке, сообщил главврач Денис Проценко в своём Facebook.
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Он отметил, что, несмотря на проводимую разъяснительную работу, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализированных.

«По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией», — написал Проценко.

Медик призвал всех проявлять гражданскую сознательность.

4 марта мужчина с симптомами коронавируса сбежал из больницы в подмосковном Домодедове. Он был задержан и возвращён на лечение.

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