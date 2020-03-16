Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 сбежала из больницы в московской Коммунарке, сообщил главврач Денис Проценко в своём Facebook.

Он отметил, что, несмотря на проводимую разъяснительную работу, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализированных.

«По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией», — написал Проценко.

Медик призвал всех проявлять гражданскую сознательность.

4 марта мужчина с симптомами коронавируса сбежал из больницы в подмосковном Домодедове. Он был задержан и возвращён на лечение.