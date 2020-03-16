Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
- РИА Новости
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Он отметил, что, несмотря на проводимую разъяснительную работу, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализированных.
«По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией», — написал Проценко.
Медик призвал всех проявлять гражданскую сознательность.
4 марта мужчина с симптомами коронавируса сбежал из больницы в подмосковном Домодедове. Он был задержан и возвращён на лечение.