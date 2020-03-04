В Подмосковье задержан сбежавший из больницы с подозрением на коронавирус

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Мужчина с симптомами вызванного вирусом 2019-nCoV заболевания сбежал из больницы в подмосковном Домодедове. Он был задержан и возвращён на лечение.
В Подмосковье задержан сбежавший из больницы с подозрением на коронавирус
  • © Hao Yuan/Xinhua
  • globallookpress.com

«В домодедовской горбольнице содержался 31-летний мужчина, прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания. Он самовольно покинул лечебное учреждение», — приводит ТАСС слова источника в медицинских кругах.

Отмечается, что его удалось задержать в течение непродолжительного времени и вернуть в больницу.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».

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