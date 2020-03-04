В Подмосковье задержан сбежавший из больницы с подозрением на коронавирус
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- globallookpress.com
«В домодедовской горбольнице содержался 31-летний мужчина, прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания. Он самовольно покинул лечебное учреждение», — приводит ТАСС слова источника в медицинских кругах.
Отмечается, что его удалось задержать в течение непродолжительного времени и вернуть в больницу.
Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».