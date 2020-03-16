СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Иркутской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального управления СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в заявлении.
По версии следствия, 16 марта в частном доме, расположенном на улице Орджоникидзе в посёлке Усть-Уда, произошло возгорание. В результате пожара на месте погибли трое взрослых: две женщины и мужчина. Из-за произошедшего также погибли дети.
«Четверо детей в возрасте одного года, двух, шести и восьми лет экстренно были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались», — уточнили в ведомстве.
Согласно предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли при пожаре в жилом доме в посёлке Усть-Уда Иркутской области.
В феврале URA.RU писал, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.