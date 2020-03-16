СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью семи человек, в том числе четырёх детей, в результате пожара в жилом доме в селе Усть-Уда Иркутской области.

Об этом говорится на сайте регионального управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 16 марта в частном доме, расположенном на улице Орджоникидзе в посёлке Усть-Уда, произошло возгорание. В результате пожара на месте погибли трое взрослых: две женщины и мужчина. Из-за произошедшего также погибли дети.

«Четверо детей в возрасте одного года, двух, шести и восьми лет экстренно были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались», — уточнили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при пожаре в жилом доме в посёлке Усть-Уда Иркутской области.

В феврале URA.RU писал, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.