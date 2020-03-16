Семь человек погибли при пожаре в жилом доме под Иркутском
Уточняется, что к моменту прибытия пожарных веранда одной из квартир находилась в огне.
«В квартире звеном газодымозащитной службы были обнаружены семь человек: погибшие — мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребёнка, получившие отравление угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно о гибели четверых детей при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области.