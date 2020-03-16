Семь человек погибли при пожаре в жилом доме под Иркутском

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Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в посёлке Усть-Уда Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что к моменту прибытия пожарных веранда одной из квартир находилась в огне.

«В квартире звеном газодымозащитной службы были обнаружены семь человек: погибшие — мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребёнка, получившие отравление угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о гибели четверых детей при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области.

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