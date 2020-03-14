Четыре ребёнка погибли при пожаре в частном доме под Иркутском

Четверо детей стали жертвами пожара в частном доме в городе Тайшете Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

«По версии следствия, 14 марта около 21:00 (16:00 мск. — RT) в частном доме, расположенном на улице Горная в Тайшете, произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что семья характеризуется как положительная, на учёте не состоит.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — сообщили в СК.

9 марта в результате пожара в деревянном доме в Удмуртии погибли три человека, в том числе один ребёнок.