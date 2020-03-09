В Удмуртии три человека погибли в результате пожара

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В Удмуртии произошёл пожар в деревянном доме в садовом массиве. В результате ЧП погибли три человека, в том числе один ребёнок. Об этом информирует пресс-служба управления СК по региону.
В Удмуртии три человека погибли в результате пожара
  • РИА Новости

«В ночь с 8 на 9 марта 2020 года в одном из деревянных домов садового массива, расположенного в Воткинском районе, произошёл пожар», — заявили в СК.

Жертвами пожара стали двое взрослых и один ребёнок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Следователи рассматривают в качестве основной версии пожара неисправность электрооборудования.

Ранее в Игринском районе Удмуртии при пожаре погибли три человека и девять пострадали.

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