В Удмуртии три человека погибли в результате пожара
- РИА Новости
«В ночь с 8 на 9 марта 2020 года в одном из деревянных домов садового массива, расположенного в Воткинском районе, произошёл пожар», — заявили в СК.
Жертвами пожара стали двое взрослых и один ребёнок.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
Следователи рассматривают в качестве основной версии пожара неисправность электрооборудования.
Ранее в Игринском районе Удмуртии при пожаре погибли три человека и девять пострадали.