В Удмуртии три человека погибли в результате пожара

В Удмуртии произошёл пожар в деревянном доме в садовом массиве. В результате ЧП погибли три человека, в том числе один ребёнок. Об этом информирует пресс-служба управления СК по региону.

РИА Новости

«В ночь с 8 на 9 марта 2020 года в одном из деревянных домов садового массива, расположенного в Воткинском районе, произошёл пожар», — заявили в СК. Жертвами пожара стали двое взрослых и один ребёнок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Следователи рассматривают в качестве основной версии пожара неисправность электрооборудования. Ранее в Игринском районе Удмуртии при пожаре погибли три человека и девять пострадали.