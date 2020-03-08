После гибели трёх человек при пожаре в Удмуртии возбуждено дело
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«В Игринском районе введён режим ЧС, открыта горячая линия, по всем возникшим вопросам можно обращаться по телефону 8 (34134) 4-21-35», — цитирует ТАСС пресс-службу главы и правительства региона.
Как сообщает izhlife.ru, правительством Удмуртии создан оперативный штаб, на месте проводятся совещания.
Ранее стало известно об одном погибшем при пожаре в двухэтажном жилом доме в Игринском районе Удмуртии.
В январе газета «Реальное время» сообщала о пожаре в жилом доме в Татарстане, в результате которого погиб пятилетний ребёнок.