После гибели трёх человек при пожаре в Удмуртии возбуждено дело

В Игринском районе Удмуртии после пожара, в котором погибли три человека и девять пострадали, введён режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«В Игринском районе введён режим ЧС, открыта горячая линия, по всем возникшим вопросам можно обращаться по телефону 8 (34134) 4-21-35», — цитирует ТАСС пресс-службу главы и правительства региона.

Как сообщает izhlife.ru, правительством Удмуртии создан оперативный штаб, на месте проводятся совещания.

Ранее стало известно об одном погибшем при пожаре в двухэтажном жилом доме в Игринском районе Удмуртии.

В январе газета «Реальное время» сообщала о пожаре в жилом доме в Татарстане, в результате которого погиб пятилетний ребёнок.